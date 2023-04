O Sp. Braga joga nesta quarta-feira (19h30) no Estádio da Madeira, frente ao Nacional, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O segundo encontro está agendado para 25 de abril, no Minho.

«A minha abordagem com os jogadores foi a de que não somos favoritos a nada. Somos uma das quatro equipas que querem estar na final e o favoritismo traduz-se no que vamos fazer em campo. Temos afastado essa teoria para que possamos ter a abordagem que queremos. Vão ser dois jogos em que temos que ser muito iguais ao que temos sido no campeonato, muito determinados e com muita ambição», diz Artur Jorge.

O treinador arsenalista não espera facilidades frente ao Nacional, que luta pela permanência na II Liga: «Vão olhar para este jogo e esta eliminatória como uma oportunidade histórica, mas estamos de sobreaviso para isso e para dificuldades que só espero que não sejam criadas por nós por uma abordagem menos correta ou menos indicada.»

«Temos que estar nas decisões. Não estivemos na Taça da Liga, estamos no campeonato e na Taça de Portugal. É assim, também, que nos afirmamos enquanto performance da equipa», conclui Artur Jorge.

FC Porto e Famalicão dsiputam a outra meia-final da Taça de Portugal.