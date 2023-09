Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Getafe, Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, abordou diversas questões, como o mercado e o sorteio da Liga dos Campeões, que ditou um encontro inédito entre merengues e o Sp. Braga.

Sobre o mercado e a composição do plantel, o italiano foi claro, afirmando estar «muito satisfeito».

«Estou muito satisfeito com o plantel. É muito competitivo. Tivemos problemas, mas como temos um bom plantel, podemos substituir toda a gente. Temos os recursos para competir com qualquer um», começou por dizer. Sobre Mbappé, nem uma palavra: «Não falo porque é jogador do PSG».

Acerca do sorteio da Champions, o técnico merengue elogiou os adversários que vai enfrentar, com destaque para o Sp. Braga:

«O Nápoles esteve muito bem no ano passado. Têm o mesmo plantel com um novo treinador e competem muito bem. O Union Berlin é uma equipa no seu todo e joga muito bem, sobretudo a nível defensivo. Temos de respeitar o Braga, porque todas as equipas portuguesas jogam bem», afirmou.