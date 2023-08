Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, fez nesta segunda-feira a antevisão do embate com o Baccka Topola, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

«Não quero que possa ser contagioso o entendimento de que somos favoritos. Não entendo que somos favoritos de coisa nenhuma. O adversário foi segundo classificado da Liga sérvia já está a competir e chega a esta prova por mérito, temos que respeitar o adversário, que é forte», disse o técnico em conferência de imprensa, reproduzida pela Agência Lusa.

O treinador falou ainda sobre o mercado de transferências: «Tivemos o cuidado de contratar pouco, mas bem, fomos ao detalhe. O percurso que tiveram nas suas carreiras, estarem habituados a ganhar, identificam-nos com a identidade da nossa equipa.»

Artur Jorge garantiu ainda que Tormena ficou de fora da lista de inscritos por estar castigado.

O Sp. Braga-Backa Topola realiza-se na terça-feira (20h00), no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo austríaco Harald Lechner. A segunda mão está agendada para 15 de agosto, na Sérvia.