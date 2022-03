David Carmo, jogador do Sp. Braga, comentou desta forma o empate com o AS Monaco e consequente apuramento para os quartos de final da Liga Europa. Declarações na flash interview da SportTV:

«Estávamos prontos para tudo, preparámos bem este jogo e sabíamos que estávamos em vantagem na eliminatória. Jogamos sempre com ganhar, mas com mais consciência ainda.

Equipa sofre menos golos desde o seu regresso: «Não sinto que sou eu, porque não estou lá sozinho, é um trabalho da equipa. É sempre importante não sofrer golos. Tivemos uma fase pior em que estávamos a sofrer muitos golos, agora estamos a sofrer menos mas não acho que seja por minha responsabilidade.»

E agora, que adversário? «Foi mais uma eliminatória, agora que venha a próxima. Primeiro ainda temos campeonato, temos já jogo no domingo no Portimonense e é nisso que vamos pensar.»