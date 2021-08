A notícia surpreendeu os adeptos do futebol nesta segunda-feira: o Sp. Covilhã, da II Liga, garantiu um avançado dos quadros do FC Barcelona. Para além disso, antes de chegar ao clube catalão, Frank Angong jogava num clube da República Dominicana.



Aos 19 anos, portanto, o reforço do Sp. Covilhã já tem uma história rica, com passagens por várias partes do globo terrestre. O ciclo mais conhecido é este e já desperta interesse: em 2020 trocou o calor da República Dominicana pelo clima ameno de Barcelona, em 2021 sai da Catalunha para experimentar o frio da Covilhã.



Frank Angong, porém, nasceu nos Camarões. Foi em África, aliás, que começou a jogar e a demonstrar talento na Fundación Samuel Eto'o.



Por essa altura, entrou em cena Albert Benaiges, treinador nascido no México e com longo historial de ligação ao Barcelona. Foi um dos homens, aliás, que descobriu Andrés Iniesta.



Albert Benaiges tornou-se tutor dos irmãos Frank e Francky Angong (Francky está atualmente no Levante) e levou os jovens para Barcelona. Frank, o reforço do Sp. Covilhã, passou pelo Unión Esportiva Cornellà de Barcelona e, quando Benaiges foi trabalhar para o Dubai (Al-Wasl) e o México (Chivas), acompanhou o homem que trata como «pai».



Em janeiro de 2015, Albert Benaiges rumou à República Dominicana para assumir um cargo no Cibao FC e foi nesse clube que Frank Angong despontou, chegando à equipa principal em 2018, ainda com 15 anos.



Dois anos mais tarde, pouco antes do regresso de Benaiges ao FC Barcelona, o clube anunciou a contratação de Frank Angong para a equipa de sub-19.



«Fui de férias ver a minha família aos Camarões, treinei no Bétis quando voltei, havia interesse também do Cornellá e do Levante. Entretanto, o meu pai diz-me que me iam ligar do Barcelona para me ver, também. Fui, fiz um jogo contra a equipa juvenil, os dirigentes ficaram convencidos e contrataram-me», explicou Frank ao futboldominicano.net.

Após uma temporada nos juniores do Barcelona e com a equipa B no horizonte, o jovem avançado seguiu novo destino inesperado na carreira, rumando ao Sp. Covilhã para jogar na II Liga portuguesa.