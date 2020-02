Leixões e Sporting da Covilhã empataram esta sábado 0-0, em Matosinhos, em jogo da 22.ª jornada da II Liga.

Apesar do nulo no marcado, o encontro foi marcado algumas oportunidades e no qual os guarda-redes foram determinantes.

O serrano Tiago Moreira protagonizou o primeiro remate enquadrado, aos 27 minutos, respondendo os locais por Joca (33), André Claro (33) e Amine (36), este último isolado pelo inevitável Joca, mas Carlos Henriques negou o golo com uma grande defesa.

A formação orientada por Daúto Faquirá entrou mais determinada na segunda parte e conseguiu várias aproximações à baliza de Stefanovic, guarda-redes que teve de se aplicar para segurar o empate, com destaque para a extraordinária defesa a remate de Rodrigo Martins, aos 59 minutos.

Com este empate, o Covilhã subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com os mesmos 32 pontos da Académica, enquanto o Leixões isolou-se, também de forma provisória, no 10.º posto, com 29.