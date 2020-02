O Farense bateu o Vilafranquense por 3-0, na partida que abriu a 22.ª ronda da II Liga.



Em Rio Maior, Ryan Gaul desbloqueou o marcador aos 24 minutos da primeira parte. O segundo golos dos algarvios chegou pouco depois da hora de jogo e foi anotado por Luís Rocha.



Com a vitória praticamente no bolso, Ryan Gauld bisou e fixou o resultado final.



Este triunfo deixa o Farense provisoriamente na liderança da II Liga, um ponto à frente do Nacional que apenas joga este sábado. Por sua vez, o Vilafranquense segue um lugar acima da zona de despromoção.



Classificação da II Liga