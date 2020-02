O Farense pôs fim a três jornadas consecutivas sem vencer, batendo a UD Oliveirense, por 3-1, em jogo da 21.ª jornada da II Liga de futebol.

Luís Rocha inaugurou o marcador aos 21 minutos a favor da equipa algarvia, mas logo no minuto seguinte, Filipe Gonçalves empatou a partida.

Na segunda parte, Fabrício Simões deu nova vantagem ao Farense ao minuto 59 e Irobiso fixou o resultado em 3-1, no segundo minuto de compensação após os 90.

Fruto do empate do Mafra com a Académica, no sábado, o Farense aumentou de três para cinco os pontos de vantagem no segundo lugar. Tem agora 41, para 36 do Mafra, terceiro colocado. Continua a dois do líder Nacional, que tem 43.

A jornada encerra na segunda-feira com o Penafiel-Desp. Chaves, que tem início às 19h45.

