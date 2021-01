O Sporting perdeu em Acochete com o Portimonense por 1-0 no arranque da segunda fase da Liga Revelação.

O único golo do jogo foi apontado por Matheus Guedes aos 15 minutos. Diogo Calai, guarda-redes do Sporting, ainda travou um primeiro remate, mas, no chão, já não conseguiu evitar a recarga do defesa dos algarvios.

Nesta segunda fase joga-se o apuramento para a Taça Revelação.