Mais boas notícias para Rúben Amorim: todos os jogadores do plantel estão disponíveis para a deslocação à Madeira, para defrontar o Nacional.

Além de ter reforçado a liderança nesta jornada, graças à vitória sobre o Sp. Braga e o empate do Benfica, segundo classificado, o treinador dos leões pêde, finalmente contar com todos os jogadores no treino desta terça-feira.

O jogo com os insulares está marcado para quinta-feira.