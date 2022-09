O treinador do Sporting, Ruben Amorim, garantiu esta quinta-feira que o futebolista português Cristiano Ronaldo nunca lhe foi apresentado para ser reforço dos leões para a época 2022/23.

Na manhã desta quinta-feira, o técnico dos leões adiantou também que nunca colocou o lugar à disposição devido a uma eventual chegada do jogador do Manchester United, ao contrário da informação avançada, no início da semana, por alguma imprensa inglesa.

«O Ronaldo é jogador do Manchester United, nunca me foi apresentado, portanto é impossível meter o lugar à disposição e eu também sei da responsabilidade que tenho. Outras coisas me fariam mais rapidamente meter o lugar à disposição. Não o faço porque tenho um compromisso com o clube e principalmente com os meus jogadores. Isso é falso e essa hipótese nunca se pôs. Foi muito falada, mas nunca se pôs essa hipótese», referiu Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril.

Na quarta-feira, o treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, reforçou que Cristiano Ronaldo faz parte dos planos no plantel do clube inglês.

O Estoril-Sporting joga-se a partir das 21h15 de sexta-feira e tem arbitragem de Manuel Oliveira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.