O treinador do Sporting, Ruben Amorim, anunciou na tarde desta quarta-feira que o avançado sueco Viktor Gyökeres vai ser titular ante o Farense, para a Taça da Liga, e que o médio japonês Hidemasa Morita vai ficar fora dos convocados por estar lesionado, estando mesmo em risco também, pelo menos, para o jogo ante o Estrela, a contar para o campeonato.

«O Viktor teve, não um jogo mais contido [ndr: ante o Boavista], mas não esteve tão bem, tão solto como nos outros jogos, porque se nos lembrarmos, ele foi para a seleção. Passou a primeira semana e não jogou, passou a segunda e jogou 45 minutos e aconteceu a situação da Bélgica. Veio e não jogou para a Taça de Portugal. Passou mais um tempo, na quinta-feira foi expulso aos oito minutos [ndr: ante o Raków], logo não teve qualquer estímulo de jogo ou de treino. Depois, jogou contra o Boavista», começou por dizer, quando questionado por uma eventual exibição mais contida do sueco no Bessa, na segunda-feira.

«Ou seja, ele teve aqui quase três semanas e meia em que não jogou e ele é claramente um jogador que é pior se parar. E acho que isso teve grande influência no desempenho dele. Portanto, posso já dizer um jogador que vai jogar amanhã (risos) é o Viktor. Vai ser titular, porque eu sinto que há uns que não recuperaram, outros que precisam de jogar. O Viktor é claramente um jogador que precisa de jogar e quando olho para a exibição dou mais ênfase a essa parte do estímulo do que ele ter de estar a pensar na expulsão. Não vejo como problema. Ele pode aprimorar alguma coisa, talvez proteger um bocadinho mais, a agressividade ele não consegue conter, ele é mesmo assim», concluiu, já depois de ter anunciado a ausência de Morita.

«O Coates vai ser convocado, o Morita não vai ser convocado porque tem uma pequena lesão e dá-nos já dúvidas, não só para este jogo, mas para os restantes. Temos de lidar com isso, tentar arranjar soluções e ganhar os jogos, porque são jogos decisivos. Portanto, é um ciclo que todos os treinadores e equipas grandes querem ter, mas são difíceis de gerir, mas estamos preparados para isso», afirmou.

Mais tarde, questionado pelo problema em específico de Morita, Amorim acrescentou: «Não sabemos, o que achamos e foi-me dito é que neste jogo está fora, Estrela muito difícil. A partir daí depende da forma como o Morita evoluir e sinceramente é assim.»

O técnico dos leões não quis, já depois de ter confirmado Gyökeres no onze, revelar se Paulinho iria ser titular. «O Paulinho não vou dizer se é titular, porque já disse o Viktor. Se disser o Paulinho, eles já sabem mais ou menos a forma de jogar no ataque, portanto não vou estar a dizer. Está preparado para ajudar», apontou.

O Sporting-Farense tem apito inicial marcado para as 20h15 de quinta-feira e arbitragem de Gustavo Correia. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.