Vladimir Stojkovic, antigo guarda-redes do Sporting, revelou, em entrevista ao jornal Vesti, que esteve perto de se transferir dos leões para o Benfica.

«Quase me mudei para o Benfica. Na altura, Jorge Jesus era o treinador, mas o acordo de cavalheiros foi rompido», disse o guardião de 37 anos.

«Tive de rescindir o meu contrato com o Sporting para me tornar jogador do Benfica. As negociações duraram vários dias. Estive até em casa de dirigentes do Benfica. Mas algumas pequenas coisas surgiram no caminho, as negociações pararam e eu não aceitei a oferta», adiantou o guardião sérvio.

Stojkovic fez apenas 15 jogos pelo Sporting na época 2007/08. Acabou depois por ser cedido pelos leões ao Getafe, ao Wigan e ao Partizan.