O futebolista uruguaio Sebastián Coates renovou contrato com o Sporting até 2024, confirmou esta terça-feira o clube verde e branco.

O internacional uruguaio de 31 anos passa a estar ligado por mais uma temporada aos leões, dado que o vínculo que vigorava até então era válido até final de 2022/23. Ao que o Maisfutebol apurou, o novo contrato contempla ainda mais um ano de opção.

«Estou feliz, quando me convidaram para renovar não duvidei em nenhum momento. Tanto eu como a minha família estamos muito felizes no Sporting e em Portugal. Foi muito fácil chegar a acordo, tanto da minha parte como do clube, só faltava mesmo assinar», referiu Coates, em declarações aos canais do clube.

Coates está a iniciar a sua oitava época no Sporting, levando, a nível pessoal, um total de 285 jogos realizados e 28 golos marcados.

O sul-americano já conquistou sete títulos coletivos pelo Sporting: uma Liga, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e quatro Taças da Liga.

Como sénior, Coates começou nos uruguaios do Nacional, tendo chegado à Europa para jogar no Liverpool, em 2011/12.