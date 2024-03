O Sporting recebeu esta terça-feira uma visita da Federação Francesa de Futebol, que se fez acompanhar de alguns dos grandes clubes do país como o PSG, o Lille, o Mónaco e o Lyon.

A comitiva de 50 pessoas dirigiu-se a Alcochete para estudar a forma como o Sporting trabalha, tendo tido a oportunidade de conhecer as instalações e condições de treino, o Modelo Centrado no Jogador e assistir a um jogo de Liga Revelação no Estádio Aurélio Pereira.

Simultaneamente, os clubes e federação francesa puderam perceber o modelo de recrutamento e a forma como o Sporting trabalha com as diversas seleções dos jovens internacionais leoninos.