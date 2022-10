O Sporting-Casa Pia ficou marcado por uma intervenção policial, ainda na primeira parte.

Após o rebentamento de artefactos pirotécnicos atrás da baliza de Adán e algumas cadeiras a voar, a polícia «varreu» o topo sul, onde se localizam as claque leoninas, no Estádio José Alvalade.

Enquanto decorria a intervenção musculada da polícia, o jogo prosseguiu normalmente. Os ânimos só serenaram alguns minutos depois, altura em que a polícia deixou a bancada e os adeptos leoninos, que se refugiaram junto às bocas de saída da bancada e no topo do primeiro anel do estádio, voltaram a ocupar os lugares.