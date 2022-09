O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação de Amadu Baldé, jovem de 17 anos oriundo do Real Sport Clube. O médio estreou-se pela equipa principal do clube de Massamá em setembro de 2021, chegando ao emblema leonino já com 24 jogos disputados na Liga 3.

Amadu Baldé diz que gosta de jogar como médio-centro ou extremo-esquerdo: «A minha maior inspiração, na equipa principal, é o Francisco Trincão, pois tem muita qualidade de passe e tem uma grande visão de jogo.»

«Prometo trabalhar e um dia chegar lá em cima, à equipa 'A'. É esse o meu grande objectivo aqui no Sporting», remata o novo jogador leonino, em declarações aos meios oficiais do clube.