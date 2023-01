Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Vizela, no último jogo da primeira volta da Liga.

Não estamos na posição em que devíamos estar, perdemos pontos que não podíamos ter perdido e houve jogos em que falhámos muitos golos, como hoje na primeira parte. Temos muita culpa no cartório. Não dá para explicar numa palavra. Foi uma primeira volta em que sofremos muitos, tivemos alguns momentos de bom futebol e outros de futebol não tão bom. Quando nos estávamos a levantar, levámos sempre uma pancada que nos voltou a meter num mau momento. É palpável no estádio quando não marcamos logo no início. Eu já vivi alguma coisa no futebol e tenho a certeza que os meus jogadores sentem isso. São jogadores muito jovens que têm de se adaptar a isso. Temos é de fazer alguma coisa para voltar a ganhar. Fizemos uma primeira volta muito inconstante.»

[Sobre os 23.358 espectadores na pior assistência do Sporting no campeonato em casa]

«Para mudar, acima de tudo, temos ganhar jogos. Depois, a hora do jogo não ajuda. Noutros anos eu tive culpa, porque queria os jogos à noite, mas já mudei isso, e agora ultrapassa-nos. Mas quando se ganha, independentemente da hora, as pessoas aparecem. Nós é que temos de encher o estádio com as nossas exibições. Temos de ser consistentes e voltar a trazer os adeptos, porque eles estão algo desanimados. Mas vamos melhorar. São fases.»