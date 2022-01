Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Santa Clara, que vale o apuramento para a final da Taça da Liga.

«Muitas vezes, começar a perder depois de duas derrotas sente-se no jogo. Nós reagimos bem ao golo do Santa Clara, mas depois da expulsão e do penálti, não fomos inteligentes e complicámos o nosso jogo. Podíamos e devíamos ter feito mais. Podíamos ter sido mais incisivos, não desligar. Mas a responsabilidade é minha. Mas conseguimos o nosso objetivo e agora vamos lutar pela final.

Na primeira parte fomos muito intensos, muito pressionantes e não deixámos o Santa Clara fazer contra-ataque, em que são fortes. Depois sabíamos que iam aproveitar as bolas paradas, têm um excelente executante e tentaram aproveitar todos esses momentos.

Na segunda parte, os adeptos mostraram algum nervosismo com a nossa saída de bola, depois do que aconteceu no último jogo, mas os jogadores continuaram a fazer isso, o que me deixa muito contente porque é assim que queremos jogar.»

[porque é responsabilidade do treinador a equipa ter ficado mais intranquila em superioridade?]

«A responsabilidade é minha porque nós mantemos sempre a identidade e os equilíbrios. E por vezes, os jogadores não vão tanto para a frente como podiam ir, porque eu insisto que temos de nos manter sempre equilibrados.

Mas hoje notou-se muito as duas derrotas que tivemos. Eu insisto muito na necessidade de não sofrermos nas transições. E não sofrer golos faz parte da nossa identidade e eles pensam nisso. Mas estamos a lutar para encontrar um equilíbrio e isso e vai passar.»