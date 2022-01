A FIGURA: Nuno Santos

Sempre ligado! Quase todos os lances de perigo do Sporting surgiram dos pés de Nuno Santos, que desta vez fez toda a ala esquerda. É dele o cruzamento para o autogolo de Villanueva, que valeu o empate aos leões, mas a exibição de Nuno Santos foi muito mais do que isso. E num jogo em que não houve ninguém a destacar-se de forma clara, isso vale-lhe a distinção.

O MOMENTO: Rui Costa dá uma ‘mãozinha’ ao leão

O lance que decido o jogo demorou vários minutos a ser analisado. O árbitro da partida não detetou qualquer irregularidade no lance corrido, mas o VAR viu um braço esticado de Rui Costa na abordagem a um cabeceamento de Sarabia. Ao rever as imagens, António Nobre assinalou penálti, expulsou Rui Costa e Sarabia carimbou o apuramento do Sporting para a final.

OUTROS DESTAQUES

Tabata

Foi uma das surpresas de Amorim no onze, surgindo no trio atacante por troca com Paulinho, que ficou no banco. Isso tornou a frente de ataque muito móvel, com Sarabia, Pote e Tabata a torcarem de posição várias vezes. Ainda assim, foi o brasileiro quem surgiu mais vezes em posição de finalização, marcando até uma vez, mas estava em posição de fora de jogo. Mais uma vez, fez por merecer a oportunidade.

Sarabia

Não se pode dizer que o espanhol tenha feito um jogo por aí além. Como ninguém fez, de resto. Mas foi o espanhol que conquistou e converteu o penálti que valeu a final ao Sporting. Decisivo.

Lincoln

O estranho não é ver Lincoln nos destaques da partida, mas sim perceber como ainda nenhum clube com mais recursos o foi buscar aos Açores. O brasileiro é um jogador que resolve jogos. Tem uma qualidade técnica difícil de encontrar e junta a isso entrega ao jogo e leitura dos melhores espaços para atacar. Marcou um golaço de livre direto, voltando a marcar aos leões, tal como fizera no jogo do campeonato.