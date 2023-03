O Sporting promoveu nesta segunda-feira uma formação interna dirigida aos treinadores da formação sobre os «Princípios de Jogo no Desenvolvimento Individual do Jogador de Alto Nível».

A atividade contou ainda com os vários coordenadores que trabalham na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, e contou com a participação de Ruben Amorim que partilhou a sua experiência com uma apresentação intitulada «A formação no contexto do futebol profissional».

Recorde-se que desde que chegou ao Sporting, Amorim já lançou 15 jogadores da formação.

Mais de meia centena de profissionais participaram na ação de formação.