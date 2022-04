Ruben Amorim tem o plantel na máxima força a dois dias da deslocação na Tondela, em jogo da 29.ª jornada da Liga.

O treinador do Sporting não teve qualquer baixa no treino desta quinta-feira, apesar de saber que não poderá contar com Nuno Santos e Palhinha, que vão cumprir castigo no jogo com os beirões.

A equipa principal do Sporting volta a treinar nesta sexta-feira de manhã e Amorim faz a antevisão à partida às 12h30.