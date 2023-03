Ruben Amorim conduziu neste sábado o Sporting à 100.ª vitória desde que é treinador dos leões.

Ao vencer o Portimonense no Algarve, o treinador de 38 anos chegou à marca redonda, ao fim de 144 jogos no banco do clube de Alvalade.

Para assinalar o feito, o clube partilhou um vídeo com alguns dos momentos vividos pelo técnico que devolveu o título nacional ao Sporting.