Nos últimos meses, o Sporting tem-se empenhado em renovar o seu estádio, desde a instalação de leds, novas cadeiras e a pintura da fachada no exterior.

Agora, num vídeo publicado nas redes sociais, o clube de Alvalade mostrou os bastidores das obras que foram feitas no balneário.

Na sala principal foram instalados painéis led no teto, com o símbolo pregado, novos bancos e pequenos monitores com fotografias dos jogadores, com as respetivas camisolas por baixo, prontas a serem vestidas.

A sala da fisioterapia foi também renovada, com novas macas a serem colocadas.