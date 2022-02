Em dia de receção do Sporting ao Manchester City, Ruben Amorim é destaque em Inglaterra e a BBC deu destaque à ascesão do treinador leonino.

Num artigo em que dá voz a jogadores que já foram comandados pelo técnico campeão nacional, Amorim é descrito como «um líder nato», que deu a volta ao Sporting.

«Havia quem achasse que os 10 milhões de euros que o Sporting pagou por ele eram um absurdo. Agora, já ninguém fala nisso. É genuíno e ninguém lhe diz o que tem de dizer», afirmou Bruno Simão, antigo defesa do Casa Pia e amigo de Ruben.

Por sua vez, Evandro Roncatto, antigo avançado brasileiro e que foi colega de Ruben Amorim, salientou sobre Ruben: «Ele não tem tempo para joguinhos. É direto e não mente. Há que admirar alguém assim. Ainda hoje, ele mantém no seu staff os elementos com quem começou a trabalhar no Casa Pia, em 2018.»



No artigo, a BBC salienta que Amorim tem sido apontado a alguns clubes ingleses e não só: destacando Manchester United, Leeds e Leipzig como potenciais interessados.