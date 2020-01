O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol publicou esta terça-feira as consequências dos processos sumários instaurados a Sporting e Benfica, na sequência do comportamento dos adeptos durante o dérbi realizado em Alvalade na 17.ª jornada da Liga.

As multas ascenderam a um total de 15.301 euros: 8.288 para os leões e 7.013 para as águias.

No caso do Sporting, o relatório do delegado da Liga menciona a posse e o arremesso de engenhos pirotécnicos para o relvado, situação que chegou a levar à interrupção da partida durante alguns minutos. O relatório de policiamento desportivo dá conta de um desentendimento entre uma adepta do Sporting e um apoiante do Benfica, que foi posteriormente agredido a soco por outro adepto da equipa da casa: esta situação custou ao Sporting o pagamento de uma coima no valor de 5.738 euros.

Na zona destinada aos adeptos do Benfica, o comportamento incorreto foi registado na reta final do jogo, com posse e deflagração de engenhos pirotécnicos aos minutos 79 e 90+6.

Recorde-se que também na sequência do dérbi o Sporting viu ser-lhe instaurado um processo disciplinar cujas consequências ainda não são conhecidas.