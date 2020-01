O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar ao Sporting, na sequência de incidentes no dérbi com o Benfica (0-2), na passada sexta-feira.



De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, está em causa o arremesso de tochas para o relvado por parte dos adeptos leoninos. O CD da Federação decidiu abrir imediatamente um processo disciplinar, e não um processo de inquérito, como é habitual.



Quando é aberto um processo de inquérito, o Conselho de Disciplina espera pelo relatório da polícia para decidir se avança ou não com o envio do processo para a Comissão de Instrutores da Liga. No caso do processo disciplinar, aberto porque os factos foram públicos e amplamente divulgados, este já seguiu para a Comissão de Instrutores da Liga. O relatório da polícia será acrescentado ao processo mais tarde.



O Sporting vai pagar desde já 408 euros pelo atraso no início do jogo, em três minutos, e o Benfica paga igualmente 408 euros pelo atraso de quatro minutos no início da segunda parte.



No mapa de castigos divulgado nesta terça-feira, é ainda confirmado um jogo de castigo para Marcos Acuña, que cumpriu uma série de cartolinas amarelas.