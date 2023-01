Pedro Alegria, treinador-adjunto do Sporting, substituiu a treinadora Mariana Cabral na conferência de imprensa após a derrota frente ao Benfica, no Estádio da Luz, por 5-0, em virtude da técnica principal ter sido expulsa:

«Faltou sermos mais competente e fazer as coisas de forma diferente, principalmente na primeira parte. Estar a perder 3-0 ao intervalo, em casa do Benfica, sabíamos que não ia ser fácil dar a volta. Mudámos algumas coisas que achámos importante retificar.

Tivemos oportunidade de fazer o 3-1 e, no nosso melhor período no jogo, sofremos o quarto golo. Condicionou-nos mais e o Benfica acabou por ser um justo vencedor. Pagámos um pouco a inexperiência da equipa. Elas precisam disto também para as fazer crescer. Vamos dar a volta à situação, esta equipa já mostrou a sua resiliência e garra.

Este resultado não espelha a diferença das duas equipas. Não estivemos bem, o Benfica foi mais forte, esteve melhor, mas amanhã é um novo dia. Vamos treinar e retificar o que fizemos de menos positivo neste jogo. Esta equipa de certeza que vai dar a cara na próxima semana e mostrar que este jogo foi um percalço no nosso percurso esta época. 5-0 é um resultado muito pesado para a diferença que existe entre os dois plantéis.»