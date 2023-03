O Sporting empatou este sábado em Braga, por 1-1, e não aproveitou a derrota do Famalicão para chegar ao primeiro lugar da fase de apuramento de campeão dos juniores. A formação leonina até esteve a ganhar até perto do fim, graças a um golo de Rodrigo Dias, mas o Sp. Braga empatou já nos descontos num cabeceamento de João Costa.

Já o Benfica foi vencer ao Estoril por 2-0, com golos de Gustavo Varela e Kyanno Silva, e lidera agora com nove pontos, em igualdade com o Famalicão, que perdeu em casa na receção ao Vizela por 2-1.

Sábado, 4 mar:

Sporting de Braga – Sporting, 1-1

Famalicão – Vizela, 1-2

Estoril Praia – Benfica, 0-2

Domingo, 5 mar:

FC Porto – Alverca, 11:00