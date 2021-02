Luís Neto, jogador do Sporting, em declarações no final do dérbi frente ao Benfica:

«Acho que fomos globalmente melhores, embora o Benfica tinha equilibrado em alguns momentos, sobretudo no início da segunda parte. Queríamos muito ganhar este dérbi, para aumentar a vantagem sobre o Benfica, e estamos muito felizes pelo que aconteceu.

Acho que foi uma boa prova do nosso valor. Ainda não tínhamos jogado contra o Benfica, mas fizemos uma exibição consistente. Tivemos algumas falhas técnicas, sobretudo ao nível do passe, mas o mais importante é que globalmente fizemos um bom jogo.»