O espanhol José Antonio Camacho coincidiu em Portugal, aquando de uma das duas passagens pelo Benfica, com o aparecimento de dois dos melhores jogadores portugueses da história: Cristiano Ronaldo e Ricardo Quaresma.

Agora, muitos anos volvidos, o treinador espanhol recordou a semana em que chegou ao Benfica, no final da qual defrontou o Sporting, onde apareciam as duas pérolas leoninas. Camacho diz que aquele que mais lhe agradou naquele dia, até foi Quaresma.

«Na semana em que cheguei ao Benfica tive de jogar com o Sporting. Aos cinco minutos do jogo, disse a Pepe Carcelén [adjunto]: ‘já viste aqueles dois miúdos?’. Um era o Cristiano o outro era Quaresma. Um do lado, o outro do outro. Naquele jogo, gostei muito mais do Quaresma», admite, no programa 'Ídolos', no Youtube.