O Sporting anunciou, através do editorial do Jornal do Sporting, o lançamento da «Nova Era 2.0» no clube, o que significa que os sócios vão ter acesso a «uma rede de Wi-Fi no Estádio, Pavilhão e Academia».

«É mais um Lionstone crítico para o nosso objectivo de excelência de experiência, com uma parceria que brevemente tornaremos pública, garantindo que a solução de Wi-Fi será implementada faseadamente ao longo da época 2023/2024», escreve o administrador André Bernardo.

A rede estará disponível para «sócios, colaboradores e parceiros», sendo que pelo menos no estádio o Sporting é o último dos três grandes a avançar para esta solução: FC Porto e Benfica também já oferecem wi-fi nas bancadas do recinto, sendo que no caso portista a implementação da rede foi concluída em 2019.