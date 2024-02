O Sporting foi surpreendido com as declarações de Filipe Coelho, treinador dos sub-23 do Estoril, que acusou a Sporting TV de só ouvir o treinador adversário quando ganha. Fonte do clube garante que estas acusações são totalmente falsas.

«Em todos os jogos produzidos e transmitidos pela Sporting TV são recolhidas declarações de ambas as equipas no final. É essa a política do canal, facilmente comprovável em todas as emissões anteriores.», garantiu fonte do clube.

«São, portanto, desprovidas de qualquer fundamento, as declarações hoje proferidas pelo treinador dos sub-23 do G. D. Estoril Praia.»

O Sporting recorda, aliás, que há um bom entendimento com o Benfica, sendo que a política foi sempre de ambos os clubes darem a palavra ao treinador adversário nos jogos da sua responsabilidade, o que nem acontece sempre porque a maior parte dos dérbis de sub-23 são da responsabilidade do Canal 11.