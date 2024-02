Filipe Coelho, treinador dos sub-23 do Estoril, teceu duras críticas ao Sporting após a derrota da equipa da Linha em Alcochete por 2-1, em jogo a contar para a fase do apuramento do campeão da Liga Revelação.

«Considero que é um clube grande, mas no momento da derrota o Sporting porta-se mal com os adversário, porque não põe aqui a falar o treinador que ganhou. (...) Porque, se o Estoril tivesse vencido aqui, vocês, como não me deram na primeira volta, não me dariam a palavra para falar», disse referindo-se ao triunfo dos estorilistas por 2-0 em dezembro. «O Sporting é maior do que isto, mas as pessoas têm de pensar um pouco e o caráter delas vê-se no momento da derrota», rematou em declarações à Sporting TV.

Filipe Coelho lembrou o percurso feito no Benfica com uma alfinetada pelo meio. «Estive no Benfica 17 anos e, felizmente, falei poucas vezes aqui.»

Sobre o jogo, o treinador de 39 anos foi telegráfico. «Há que continuar a trabalhar. A equipa é boa. Jogo equilibrado. O Sporting fez dois golos, nós fizemos um e parabéns ao Sporting», limitou-se a dizer.

O Sporting lidera a fase de apuramento do campeão com 13 pontos em seis jogos, mais três do que o Estoril, que está no terceiro lugar.