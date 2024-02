O espanhol Iván Fresneda foi a principal novidade do treino desta terça-feira do Sporting.

O lateral-direito de 19 anos, que foi operado ao ombro esquerdo em novembro, participou na sessão de trabalho, com foco no jogo da Liga Europa, diante do Young Boys.

Por outro lado, Paulinho, que tinha recuperado para o jogo com o Sp. Braga e até treinou na véspera, está a contas com uma tendinite pós-traumática no pé direito, enquanto Jeremiah St. Juste realizou tratamento.

Para a sessão em Alcochete, Ruben Amorim também chamou os jovens Rafael Nel e Manuel Kissanga.

O Sporting viaja na quarta-feira para a Suíça, onde, no dia seguinte, joga no relvado sintético do Young Boys (18h15).