Francisco Trincão foi eleito pelo Sindicato de Jogadores o melhor jogador de janeiro na Liga. O esquerdino fez cinco golos e uma assistência no primeiro mês do ano, tendo conquistado por isso o júri do Sindicato.

Trincão ganhou o prémio, de resto, com uma vantagem muito curta sobre Victor Gyokeres: o português recolheu 16,62 por cento dos votos, enquanto o sueco somou 13,44 por cento. O pódio fecha com Rafa, do Benfica, que recolheu 12,32 por cento dos votos.