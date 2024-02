Após a goleada frente ao Sp. Braga, o Sporting voltou ao trabalho com vista à preparação para o duelo contra o Young Boys, do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.



Segundo informam os leões, os jogadores mais utilizados no jogo do último domingo fizeram trabalho de recuperação enquanto os restantes trabalharam normalmente no relvado às ordens de Amorim. Por sua vez, Iván Fresneda continua entregue ao departamento clínico assim como St. Juste, embora o neerlandês esteja na parte final da recuperação.



O Sporting tem nova essão de trabalho agendada para esta terça-feira, de manhã, em Alcochete. O duelo contra o campeão helvético está agendado para as 17h45 da próxima quinta-feira, na Suíça.