Eduardo Quaresma estreou-se este domingo a marcar pela equipa principal do Sporting, e logo em Alvalade, frente a um adversário direto na luta pelo título.

O central, recorde-se, já tinha marcado esta temporada também ao FC Porto, num golo muito festejado pelos sportinguistas, mas que acabou por ser anulado.

Ora Quaresma recorreu às redes sociais para celebrar este momento de felicidade. «Não se explica, sente-se», escreveu o jovem central numa publicação.

Numa outra partilha, também com fotografias do festejo do golo, Quaresma escreveu «What a team [Que equipa], com corações verde e brancos, gerando a mesma resposta de Gyokeres.

Refira-se que o central é um caso de paixão com os adeptos do Sporting, somando as duas publicações mais de 55 mil gostos. Curiosamente a namorada comentou a segunda publicação para dizer «amo-te», ao que vários adeptos responderam «nós também o amamos».