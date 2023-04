Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações à Sporttv no final da vitória por 4-3 sobre o Casa Pia:

«Foi um dia em que definimos bem, que é uma coisa que nos queixávamos que não estávamos a fazer, e depois esquecemos tudo o resto. A consistência defensiva que tínhamos demonstrado até aqui... enfim, cada ataque do Casa Pia dava um golo. Assim é difícil. Cometemos os mesmos erros do jogo em Braga, na primeira jornada, e quando digo que temos de crescer não é tática ou tecnicamente, é nesta coisa, aprender e não repetir os erros.

Se virmos lance a lance, falhámos na displicência, falhámos nas faltas marcadas rapidamente, falhámos nas bolas que demos ao adversário. Acaba por ser um resultado justo, com uma equipa que dominou o jogo e outra bem organizada, com um bom treinador, que aproveitou muito bem as nossas falhas.

Perdemos ressaltos, entregámos a bola com displicência, enfim, os jogadores têm de perceber que não podemos cometer os mesmos erros que cometemos na primeira jornada. Eu sei que é difícil para os jogadores, como clube grande não estamos a lutar pelo título, mas não podemos cometer estes erros.

O Ousmane está no Ramadão, não está a ser fácil para ele, mas hoje não esteve bem, tal como Matheus Reis, que não costuma facilitar e hoje falhou em alguns momentos. Antes do jogo disse que quem não estivesse bem com o Casa Pia não jogava com a Juventus, mas se eu fosse levar à palavra, jogava o Adélio com a Juventus. Temos de preparar o jogo de Turim, sabendo que não vamos poder cometer estes erros.»