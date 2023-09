A SAD do Sporting apresentou um resultado positivo de 25,2 milhões de euros no exercício de 2022/23, valor em linha do registado na época anterior.

No Relatório e Contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a SAD leonina informa ter regresso pela primeira vez aos capitais próprios positivos (são agora de 8,9 milhões de euros) pela primeira vez desde 2016/17.

A SAD do Sporting obteve ainda o maior volume de negócios de sempre (222 milhões de euros) e o melhor resultado operacional de sempre, na casa dos 40,5 milhões de euros. O volume de negócios reparte-se em receitas de merchandising, direitos televisivos, bilheteira, patrocínios e publicidade, competições europeias, transações de jogadores e a rubrica «outros».

O Sporting informa ainda que, muito por força do que representou o «maior investimento em aquisições» (60,1 milhões de euros), o valor do plantel atingiu o valor recorde de 99,1 milhões de euros.