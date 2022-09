O futebolista uruguaio Sebastián Coates está com uma lesão muscular na face posterior da coxa direita, informou o Sporting, este domingo, menos de 24 horas depois de o central ter saído com queixas físicas no jogo com o Boavista, da 7.ª jornada da I Liga (derrota por 2-1).

Coates está limitado fisicamente na equipa do Sporting, numa sessão em que os titulares do jogo no Bessa fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam no relvado, às ordens do treinador Ruben Amorim.

O treino contou ainda com vários jovens da formação.

Na academia, Luís Neto, Jeremiah St. Juste e Jovane Cabral continuam entregues ao departamento médico, informou também o Sporting, que não dá conta da evolução de Daniel Bragança, sendo que o médio também recupera de lesão sofrida na pré-época.

A equipa volta a trabalhar na manhã de terça-feira, em Alcochete, sendo que os uruguaios Manuel Ugarte e Coates, o grego Sotiris Alexandropoulos, o japonês Hidemasa Morita e o ganês Fatawu estão convocados para os respetivos compromissos nacionais.