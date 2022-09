A derrota do Sporting neste sábado com o Boavista (2-1) foi a terceira dos leões nesta edição da Liga.

Apenas com sete jornadas cumpridas, a equipa de Ruben Amorim já perdeu tantas vezes como nas 34 da época transata, na qual foi derrotada por Santa Clara, Sp. Braga e Benfica. Em 2021/22, refira-se, o primeiro desaire apareceu à 17.ª e última jornada da primeira volta.

Nas quatro épocas ao serviço do Sporting (a primeira incompleta), este é o pior registo de derrotas de Amorim numa edição do campeonato. Na primeira, na qual assumiu o cargo em março de 2020, perdeu dois jogos (FC Porto e Benfica); na segunda, os leões foram derrotados apenas uma vez, na 33.ª jornada com o Benfica na Luz escassos dias após a conquista do título nacional.