Ruben Amorim, treinador do Sporting, comentou desta forma a derrota da sua equipa, frente ao Boavista, no Estádio do Bessa (2-1). Declarações em conferência de imprensa:

«Faltou fazer golos, fomos dominadores durante todo o jogo, o Boavista teve poucas transições e aproveitou duas. Temos de ser melhores nas oportunidades que criamos, na quantidade de bolas em que empurrámos a defesa contrária para a sua área. Pelo lado positivo, não perdemos a calma em momento nenhum, talvez só nos últimos dez minutos, aí notou-se alguma urgência. Não cometemos os mesmos erros que com o Chaves, mas o Boavista ganhou, é assim o futebol.»

Sporting foi diferente em relação ao jogo com o Tottenham? Não vejo as coisas assim. Vejam a quantidade de oportunidades que criámos, incluindo aqueles lances em que estamos perto da área e podemos definir melhor. Olham para o resultado e pensam que foi diferente, mas não. Eu vejo uma equipa que não está a ser consistente nos resultados, mas está a ser consistente nas exibições.»

A diferença pontual para os lugares da frente: «A diferença pontual para os primeiros começa a ser grande, mas temos de encarar os momentos da nossa vida desportiva com calma. Vamos trabalhar para sermos melhores no próximo jogo. Não olhamos para a tabela. Se não olhámos nos últimos dois anos em que estivemos na frente, agora também vale a pena olhar.»

Em que é que o Sporting precisa de melhorar? «Quando estava a falar do espaço entre linhas, houve vezes que foi a meio do meio-campo. O que nos pode ajudar muito é que naquela primeira parte em que o Boavista está a pressionar mais alto, aproveitar que há mais espaços. Lembro-me do Trincão, o Pote passou um pouco ao lado do jogo mas mantenho-o em campo porque a qualquer momento marca. Lembro-me do Trincão, do Marcus, conseguiram arranjas espaços, tinham o Porro e o Nuno Santos sozinhos e o passe não saiu.»