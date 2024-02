O Sporting anunciou esta quarta-feira, no Relatório e Contas semestral enviado à CMVM, um valor recorde na rúbrica de merchandising: exatamente 9,2 milhões de euros.

«De uma forma geral, destaca-se o lançamento dos equipamentos de futebol, cuja tipografia recebeu a categoria de ouro nos Prémios Lusófonos da Criativativa. Em particular o terceiro equipamento, com referência histórica à estreia de Cristiano Ronaldo no Estádio José de Alvalade, tornou-se rapidamente um caso de estudo internacional, pelo seu alcance e reconhecimento a nível mundial», destaca a SAD leonina.

Perante isto, o Sporting adianta que o merchandising, que inclui as vendas nas lojas (físicas ou o online) e as receitas com licenciamento, cresceu 74 por cento no espaço de um ano.