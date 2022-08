Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a derrota dos leões em casa frente ao Desp. Chaves.

«Na primeira parte podíamos ter resolvido o jogo, criámos várias oportunidades, não deixámos o Desp. Chaves aparecer. Depois sofremos de livre, voltámos a sofrer e não tivemos capacidade nem cabeça fria para reagir. Os cruzamentos não saíram bem. Tentámos alargar o campo, subindo o Coates para aproveitar os cruzamentos, mas não tivemos qualidade nesse aspeto, não rematámos bem. Uma equipa marcou e outra não. É um momento difícil e temos de pensar no próximo jogo.»

[equipa tem sofrido muitos golos]

«Não há muitas oportunidades. Temos sofrido muitos golos de bola parada e bola corrida. Temos de melhorar e voltar às vitórias porque é mais fácil trabalhar assim. Esta equipa e eu próprio já vivi momentos muito bons no Sporting, está na altura de passar por estes momentos difíceis. Temos de focar no que podemos melhorar, que são os cruzamentos, as bolas paradas, as transições e remates à baliza. É isso que vamos fazer para ganhar jogos.»

[plantel curto, Coates acabou como avançado]

«Sim, falamos sempre do mesmo. Quando há derrotas, há mais lacunas a notar-se. Já falámos sobre o que foi o planeamento. A minha ideia não muda consoante vitórias ou derrotas. O Coates resolveu-nos muitos jogos na primeira época, é o melhor jogador de cabeça, o Paulinho está lesionado e temos de encontrar soluções.»