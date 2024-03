Eduardo Quaresma concedeu uma entrevista ao jornal Sporting, onde recordou o jogo com o FC Porto. O defesa revelou que foi Paulinho quem lhe disse que ia ser titular frente aos dragões e acredita que esse jogo foi um ponto de viragem para si e para os leões.

«Obviamente que me sentia preparado, sim, para jogar e para fazer um bom jogo e a verdade é que correu muito bem. Por acaso, lembro-me que estávamos em estágio na Academia e o Paulinho meteu-se comigo a dizer que eu ia jogar (risos), mas claro que só soube antes do jogo porque o míster quis falar comigo e aí percebi logo», começou por dizer.

«Estava tranquilo até porque vinha a trabalhar para isso, mas reconheço que esse jogo pode ter sido um ponto de viragem porque as coisas começaram a correr bem para mim e a equipa continuou a vencer. Tenho sabido agarrar bem a oportunidade que o míster me deu e agora aquilo que eu mais quero é continuar a trabalhar para fazer o máximo de jogos possível», disse o defesa, de 22 anos.

Quaresma disse ainda que vê Coates «como um pai» e que o empréstimo ao Tondela não correu bem por sua culpa. Ainda assim, o central admitiu que as cedências aos tondelenses e ao Hoffenheim foram importantes para o seu crescimento e que agora tem outra mentalidade.

«Sou o mesmo a jogar e tenho as mesmas qualidades e as mesmas características, ainda que tenha aperfeiçoado algumas coisas. Agora tenho é outra mentalidade e isso faz toda a diferença», concluiu o camisola 72 do Sporting.