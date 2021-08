Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Vizela, referente à jornada inaugural da Liga 2021/22:

[Sobre a exibição de Vinagre]

«Sabíamos que ele ia ter algum espaço no último terço. Ele muito forte no um para um e cruza bem. Mas está longe da sua forma física. Ficou cansado muito cedo na segunda parte. Mas estou muito satisfeito com o que fez e pela forma como trabalha.»

[Integração de Esgaio e Vinagre]

«São jogadores muito específicos. No ano passado tínhamos o João Pereira e o Antunes, mas estes são mais parecidos com os que jogavam mais vezes. O Esgaio não é o mesmo jogador do Porro no um para um, mas tem uma capacidade física muito grande e já conhece as ideias.

Até nisso eu tenho sorte, porque foram questionadas as opções pelo Vinagre e pelo Esgaio e as pessoas olhavam para outras posições com mais urgência. Até aí eu tenho sorte, porque lesionaram-se os dois no início do campeonato e estão cá os dois que nós queríamos muito.»