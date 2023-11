Fatawu, jovem extremo cedido pelo Sporting, marcou o golo do empate (1-1) do Leicester no Hillsborough Stadium, reduto do Sheffield Wednesday, em encontro referente à 18.ª jornada do Championship, segundo escalão do futebol inglês.

O extremo ganês de 19 anos inaugurou a contagem ao minuto 23, mas a equipa da casa resgatou um ponto já no período de descontos, por intermédio de Jeff Hendrick (90+3m).

Veja o golo de Fatawu:

O Leicester, que contou com Ricardo Pereira e Fatawu no onze, continua a liderar o Championship, agora com um ponto de vantagem sobre o Ipswich.

Fatawu contabiliza dois golos e uma assistência em 15 jogos pelos Foxes na presente temporada.