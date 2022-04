O Sporting perdeu este domingo uma excelente oportunidade de reentrar na luta pelo título no campeonato nacional de juniores: a formação leonina empatou em Alverca (1-1) e voltou a marcar passo.

Com este resultado, o Sporting não aproveitou os empates do Benfica em Braga e do FC Porto no Estoril, continuando por isso no terceiro lugar, a seis pontos da liderança na fase de apuramento do campeão.

Resultados da sétima jornada:

Sexta-feira:

Sporting de Braga – Benfica, 1-1

Sábado, 09 abr:

Estoril - FC Porto, 1-1

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 3-3

Domingo, 10 abr:

Alverca – Sporting, 1-1

Classificação: Benfica, com 17 pontos, seguido de FC Porto, com 14, de Sporting, com 11, e de Estoril, com 10.