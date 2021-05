A Câmara Municipal de Lisboa (CML) garante que apenas teve conhecimento do parecer negativo da Polícia de Segurança Pública (PSP) sobre a presença de um ecrã junto do estádio de Alvalade no dia 13 de maio, dois dias após a realização do Sporting-Boavista. O email da PSP foi enviado às 20h53 do dia 10, véspera do encontro.



«Reafirma-se que o executivo da CML só teve informação deste 'email' no dia 13 de maio, depois de o mesmo ter sido enviado na véspera do jogo decisivo e quando existiam contactos permanentes e diretos ou por telefone entre a PSP e a CML, no âmbito da preparação do evento», pode ler-se numa nota enviada pela autarquia lisboeta à agência Lusa.



O município salienta que «a força de segurança pública já tinha notificado diretamente os promotores sobre as suas posições e exigências, algo que não o fez quando reconsiderou negativamente a sua posição a propósito da presença do ecrã nas imediações do estádio.»



«Em qualquer caso, reitera-se que qualquer restrição por questões de ordem pública deve ser executada pelas entidades competentes precisamente em matéria de ordem pública, até porque a autarquia não tem qualquer tutela sobre a PSP, como alias sucedeu em ocasiões similares anteriores (por exemplo, em novembro de 2013)», conclui o executivo camarário.